Jolo calcio non è bastato vincere Applausi | adesso testa ai playoff

Nel match di ieri, Jolo Calcio ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro Montelupo, con i punti decisivi segnati da Verdi. La formazione di casa ha schierato Cuorvo, Marchio, Menichetti A., Massaro, Drovandi, Peschi, D Agati, Medini, Tomberli, Vannini e Verdi. Nonostante il risultato positivo, i giocatori e i tifosi si sono concentrati sui prossimi impegni, in particolare sui playoff.

Jolo Calcio 1 Montelupo 0 JOLO: Cuorvo, Marchio, Menichetti A., Massaro, Drovandi, Peschi, D Agati, Medini, Tomberli, Verdi, Vannini. A disp.: Giusti, Torcasso, Culo, Lupetti, Sforzi, Borchi, Rozzi, Robi G., Lo Iacono. All.: Ambrosio MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cupo, Pucci, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Mhilli, Ferrmaca, Cintelli. A disp.:Boretti, Paqualetti, Frilli, Chelini, Tremolanti, Lelli, Cerrini, Ndaw, Masoni. All.:Lucchesi Arbitro: Antonio Scalisi della sezione di Carrara Reti: 10’ Medini "Questi ragazzi meritano solo elogi. Siamo arrivati da neopromossi ad un solo punto dalla vittoria del campionato di Promozione. Cos’altro devo aggiungere?".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jolo calcio, non è bastato vincere. Applausi: adesso testa ai playoff Notizie correlate Leggi anche: Calcio. La Zenith a casa del San Giuliano. Ma la testa è tutta ai playoff Il testa a testa per la vittoria. Lampo Meridien e Jolo: ci siamoSi decide domani con l’ultima giornata il nome del vincitore del girone A di Promozione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Jolo calcio, non è bastato vincere. Applausi: adesso testa ai playoff; Lo Jolo si gioca il tutto per tutto all’ultima giornata contro il Montelupo; Tutti a caccia del titolo: ecco chi può festeggiare la promozione in Toscana!; Calcio dilettanti: il Paperino San Giorgio fa il doblete, lo Jolo sogna il colpaccio. Campionato Promozione. Jolo, grandi applausi: Una stagione storica»PROMOZIONE Nelle ultime due gare abbiamo fatto esordire Madeo e Cartia, due juniores. Il primo posto? Siamo sinceri: ci abbiamo ... sport.quotidiano.net Jolo culla il sogno. Sfida al SettimelloIl primo posto del girone A di Promozione, che garantirebbe il salto in Eccellenza, dista adesso solamente due punti. E a fari spenti, ben sapendo che non sarà comunque facile, lo Jolo può e deve prov ... lanazione.it Il nostro XI iniziale sceso in campo oggi vs il Montelupo!#calcio #promozione #formazione #cittadiprato #jolocalcio - facebook.com facebook