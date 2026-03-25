Campionato Promozione Jolo grandi applausi | Una stagione storica

Durante il campionato di Promozione, la squadra ha fatto esordire due giocatori juniores nelle ultime due partite, rispettivamente Madeo e Cartia. Alla fine del primo tempo della partita di domenica scorsa, la squadra ha iniziato a pensare alla possibilità di vincere il campionato, dopo aver appreso che la Lampo Meridien stava pareggiando. Il tecnico ha ricevuto grandi applausi per questa stagione considerata storica.

PROMOZIONE "Nelle ultime due gare abbiamo fatto esordire Madeo e Cartia, due "juniores". Il primo posto? Siamo sinceri: ci abbiamo pensato alla fine del primo tempo di domenica scorsa, quando abbiamo saputo che la Lampo Meridien stava pareggiando. E’ quasi impossibile raggiungerlo, ma è anche vero che sognare non costa nulla. Noi abbiamo già fatto il nostro, ma arrivati a questo punto dobbiamo continuare a dare il massimo. Così da farci trovare pronti, qualora si presentassero le giuste condizioni". E’ il direttore sportivo dello Jolo, Leonardo Pomponio, a sdoganare ufficialmente anche l’ultimo "sogno proibito" stagionale: tentare di insidiare il trono della Lampo Meridien, provando a vincere le ultime tre partite della "regular season" del campionato di Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato Promozione. Jolo, grandi applausi: "Una stagione storica» Articoli correlati Promozione. Missione compiuta per lo Jolo. Vince e torna al secondo postoJolo 2 Montignoso 1 JOLO: Cuorvo, Marchio, Menichetti, Verdi, Melani, Torcasso, Rossi, Sforzi, Tomberli, Robi, Rozzi. Promozione. Robi e Verdi galvanizzano lo Jolo. Tre punti e playoff in cassaforteJolo 2 Ponte Buggianese 0 JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Sforzi (75’ Marchio) Verdi (80’ Madeo) Tomberli (70’ D’Agati)... Contenuti utili per approfondire Campionato Promozione Argomenti discussi: Dagli ’Insuperabili’ al campionato Figc. Iorio: Sono orgoglioso. Campionato Promozione, contro il fanalino di coda. Jolo vuole rimanere in alto. Oggi missione concentrazioneQuesto gruppo sta andando oltre le aspettative. Adesso vogliamo chiudere nel migliore dei modi per prepararci all’avventura dei playoff. msn.com Calcio. Dilettanti: Urbino Taccola retrocede, Ponsacco tremaSi chiude un ciclo ad Uliveto, il Ponsacco non vince più ... msn.com