WWE | Joe Hendry debutta sul ring di RAW ma finisce tutto nel caos

Durante l’ultima puntata di RAW, trasmessa il 4 maggio, il debutto di Joe Hendry sul ring ha portato a una serie di eventi imprevisti. La serata ha visto un susseguirsi di situazioni che hanno coinvolto vari wrestler, culminando in un momento di confusione generale. I fan presenti e a casa hanno assistito a un episodio che si è concluso con diverse scene caotiche, lasciando molte domande sul proseguimento delle storie in programma.

L’episodio di RAW del 4 maggio è stato davvero interessante dall’inizio alla fine, soprattutto per i fan che “ credono ”. Joe Hendry ha fatto il suo debutto nel main roster WWE la scorsa settimana con un concerto, e non ha perso tempo prima di entrare nel vivo dell’azione. Questa settimana ha disputato il suo primo match ufficiale come membro del roster rosso. Logan Paul rovina tutto: Il debutto di Hendry finisce in rissa. L’ex campione NXT è arrivato sul ring durante la seconda ora dello show. Sul quadrato erano già pronti una chitarra e un microfono, mentre i fan accompagnavano la sua entrata ondeggiando le braccia. Hendry ha coinvolto il pubblico in un coro acceso sulle note di “ Can We Fire Logan Paul?”, cosa che ovviamente non è piaciuta affatto al “ Maverick ”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Joe Hendry debutta sul ring di RAW, ma finisce tutto nel caos Notizie correlate WWE: Joe Hendry ufficializza il passaggio a Raw… cantando, poi caos con Logan PaulSerata movimentata nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Joe Hendry ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel roster del brand… a modo suo. WWE: Questione di colpi bassi nel main event di Vengeance Day tra Joe Hendry e Ricky SaintsQuesta notte, a Vengeance Day, Joe Hendry ha difeso per la seconda volta il titolo NXT vinto un mese fa nel ladder match a sette necessario per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Joe Hendry debutta a RAW, ecco il concerto allo show rosso; WWE: Joe Hendry ufficializza il passaggio a Raw… cantando, poi caos con Logan Paul; WWE: John Cena stregato da Will Kroos, nuovo colpo di NXT; RAW 27-04-2026 – Anteprima. WWE: Joe Hendry o Ricky Saints, chi la spunta per il main roster?Joe Hendry-Ricky Saints: uno salirà in pianta stabile nel main roster e l'altro proseguirà il suo percorso a NXT ... spaziowrestling.it WWE Cleverly Teases Joe Hendry’s Main Roster Move on NXT RevengeThe April 14, 2026, episode of WWE NXT Revenge teased the prospect of Joe Hendry possibly moving to WWE’s main roster. Hendry came out for one of his usual live concerts, holding his guitar and ... sports.yahoo.com Joe Hendry spegne oggi 38 candeline! Secondo voi il nuovo wretsler di #WWERaw può ambire a un titolo secondario nel prossimo futuro - facebook.com facebook