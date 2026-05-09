Un incubo per la Cina | ecco il Nicobar Project che spaventa Xi

Le autorità cinesi sono preoccupate per un nuovo progetto in fase di sviluppo nell’Oceano Indiano, che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici della regione. Le notizie riguardanti il progetto, chiamato Nicobar, stanno attirando l’attenzione internazionale e suscitano timori di possibili ripercussioni nel contesto globale. Nessuna delle parti coinvolte ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sullo stato di avanzamento o sull’obiettivo finale del progetto.

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I riflettori della Cina sono puntati sull’ Oceano Indiano dove potrebbe presto prendere forma un progetto destinato a stravolgere gli equilibri globali. È l’isola di Great Nicobar, dove l’ India ha avviato un piano da circa 10 miliardi di dollari che potrebbe trasformare un remoto avamposto in un hub commerciale e militare. Il progetto indiano che spaventa Pechino. Il nodo centrale è lo Stretto di Malacca, passaggio obbligato per gran parte del commercio e delle importazioni energetiche cinesi. Come sottolinea la testata indiana The Sunday Guardian, oltre l’80% del petrolio diretto verso Pechino transita da questo corridoio marittimo, rendendolo un punto vulnerabile in caso di crisi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un incubo per la Cina": ecco il Nicobar Project che spaventa Xi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L’Iran per la Cina. Qual è il calcolo strategico di Xi (che attende Trump a Pechino)Lo Stretto di Hormuz è il punto in cui la non reazione cinese diventa improvvisamente molto concreta. Project Songbird Recensione: L’horror psicologico che trasforma la creatività in incuboProject Songbird è uno di quei titoli che riescono a distinguersi fin dal primo momento grazie a una forte identità narrativa e a un’atmosfera...