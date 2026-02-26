annullata la condanna per frode di jimmy lai ma continua la sua vita da prigioniero politico

Un uomo legato al mondo dell’editoria e delle battaglie civili vede annullarsi una condanna per frode, anche se il suo percorso personale rimane segnato da restrizioni. La decisione giudiziaria riguarda un episodio passato, ma non modifica la sua condizione attuale. La sua quotidianità continua sotto restrizioni che lo tengono lontano dalla piena libertà di movimento. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e limitazioni.

Sorprendente cambio di rotta per il magnate dell’editoria e fondatore del giornale pro-democrazia Apple Daily Jimmy Lai che, tuttavia, non cambia il suo destino. Il tribunale di Hong Kong, in modo completamente inaspettato, ha annullato giovedì la condanna per frode e la relativa pena. Una decisione giunta poco dopo che Lai era stato condannato a 20 anni di carcere in un processo separato per sicurezza nazionale. Sono stati i giudici Jeremy Poon, Anthea Pang e Derek Pang a dichiarare di aver accolto l’appello di Lai e di un altro imputato nel caso, poiché il giudice di primo grado aveva commesso degli “errori”. In una sintesi della loro decisione, i giudici hanno scritto: “La Corte d’Appello ha concesso loro l’autorizzazione a ricorrere contro la condanna, ha accolto i loro appelli, ha annullato le condanne e revocato le sentenze”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

