David Guetta unisce le forze con Jennifer Lopez per Save Me Tonight

David Guetta, noto DJ con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy, ha collaborato con Jennifer Lopez per il brano “Save Me Tonight”. Il singolo è stato pubblicato venerdì 6 marzo. La canzone rappresenta l’unione tra due grandi nomi della musica internazionale. La collaborazione è stata annunciata ufficialmente nei giorni scorsi attraverso i canali social degli artisti.

MILANO - David Guetta, il dj più importante al mondo con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy Awards, unisce le forze con la superstar internazionale Jennifer Lopez per "Save Me Tonight", il nuovo singolo uscito venerdì 6 marzo. Due icone del pop mondiale danno vita a una collaborazione esplosiva: la voce inconfondibile di J.Lo si muove decisa sul brano, impreziosito dalla produzione immediatamente riconoscibile di Guetta. Insieme firmano una hit ad altissima energia, destinata a diventare colonna sonore delle notti senza fine. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social della cantante, che ha condiviso un teaser esclusivo del brano, accendendo immediatamente l'entusiasmo dei fan.