Jennifer Lopez è la perfetta business woman in tailleur e con la borsa da 55 mila euro

Jennifer Lopez è apparsa in un look da business woman, indossando un tailleur elegante e portando una borsa dal valore di 55 mila euro. La cantante ha scelto di abbandonare i costumi scintillanti e gli abiti da red carpet per optare per un outfit più sobrio e professionale. L’immagine mostra un cambio di stile evidente, con l’attenzione rivolta ai dettagli di lusso.

