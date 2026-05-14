Jelly Grey | il nuovo colore smalto della primavera è minimal e sta bene con tutto
Per questa primavera arriva Jelly Grey, una nuova tonalità di smalto che si distingue per la sua nuance neutra ma originale. Il colore, definito minimal e versatile, si adatta facilmente a diversi stili e occasioni, offrendo un risultato elegante e contemporaneo. La tonalità, semplice ma raffinata, si inserisce tra le proposte di tendenza per la stagione, puntando su un aspetto chic e sobrio.
Come si porta la manicure Jelly Grey: istruzioni per l'uso Secondo la nail artist Marianna Toscano (artefice delle manicure di Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis, tra le altre), «le Jelly Gray nails piacciono in virtù della loro estetica minimalista, ma al contempo moderna, urban ed estremamente sofisticata. Questa nuance di grigio è l’alternativa perfetta al classico smalto milky white. Si tratta di un grigio latte semi-trasparente dalla finitura ultra glossy, capace di creare sulle unghie un raffinato effetto bagnato super luminoso. Ancora più chic nella versione glazed, con riflessi perlati che amplificano la luce e rendono la manicure preziosa, senza rischio di eccessi.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie correlate
La cintura ti fa il look. E diventa il dettaglio trendy della primavera che sta bene con tutto. 5 modi per indossarlaC’è stato un tempo in cui la nascondevamo, anzi eravamo disposte a indossare i pantaloni un po’ più larghi pur di non metterla.
Lo smalto giallo limone è il colore che illumina la primavera-estate 2026A ispirare la tendenza manicure della Primavera-Estate 2026 sono i limoni, per questo il colore must-have per le vostre unghie è proprio lo smalto...