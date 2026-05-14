Jelly Grey | il nuovo colore smalto della primavera è minimal e sta bene con tutto

Per questa primavera arriva Jelly Grey, una nuova tonalità di smalto che si distingue per la sua nuance neutra ma originale. Il colore, definito minimal e versatile, si adatta facilmente a diversi stili e occasioni, offrendo un risultato elegante e contemporaneo. La tonalità, semplice ma raffinata, si inserisce tra le proposte di tendenza per la stagione, puntando su un aspetto chic e sobrio.

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