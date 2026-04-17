La cintura è tornata di moda e si conferma come un accessorio versatile per la stagione primaverile. Oggi viene scelta come elemento distintivo per completare vari outfit, abbinata a diversi capi di abbigliamento. In passato, molte persone preferivano nasconderla o evitavano di indossarla, optando per pantaloni più larghi. Ora, invece, si cerca di valorizzarla come un dettaglio che può cambiare l’aspetto di un look in modo semplice e immediato.

C’è stato un tempo in cui la nascondevamo, anzi eravamo disposte a indossare i pantaloni un po’ più larghi pur di non metterla. La cintura in passato era tutto tranne che di tendenza, anzi andava a rovinare il look. Ma si sa la moda cambia in continuazione e riscrive le regole che ci piaccia o no. Ed ecco che le cinture da accessorio da nascondere sono diventate il dettaglio che completa l’outfit e di cui non possiamo più fare a meno. Aiutate anche dalla grande varietà di modelli, perché si va da quelle classiche, a quelle con fibbia in vista – in pieno revival anni ’90-2000 ovviamente – fino a quelle gioiello, ora hanno un ruolo chiave e possono essere indossate praticamente su tutto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La cintura ti fa il look. E diventa il dettaglio trendy della primavera che sta bene con tutto. 5 modi per indossarla

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