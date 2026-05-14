A Messina, la Brass Youth si prepara a rendere omaggio a Stevie Wonder con un concerto presso il teatro Laudamo. La serata vedrà protagonisti giovani musicisti che interpreteranno alcuni tra i brani più noti del cantautore statunitense. La formazione vuole mettere in evidenza il rapporto tra le nuove generazioni e i grandi classici del jazz, offrendo un’occasione per ascoltare come i giovani artisti si confrontano con i modelli dei maestri del passato. La serata si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla musica dal vivo in città.

? Domande chiave Chi è la voce che darà vita ai classici di Stevie Wonder?. Come fanno i giovani musicisti a imparare dai grandi maestri del jazz?. Perché questa orchestra viene paragonata a una nave scuola come l'Amerigo Vespucci?. Cosa riserva il futuro della Filarmonica Laudamo dopo questo grande appuntamento?.? In Breve Direzione di Domenico Riina e voce di Anna Bonomolo. La Brass Youth Jazz Orchestra collabora con Fondazione Orchestra Jazz Siciliana. Ciclo concertistico attivo tra ottobre 2025 e maggio 2026 in vari teatri. Progetto formativo con cinquant'anni di storia musicale nel jazz siciliano. Domenica 17 maggio alle ore 18, l’Auditorium Palazzo della Cultura Antonello da Messina ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione concertistica della Filarmonica Laudamo con un omaggio dedicato a Stevie Wonder. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jazz a Messina: la Brass Youth celebra Stevie Wonder con la Laudamo

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