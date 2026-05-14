Jannik Sinner ha raggiunto un nuovo record nei tornei Masters 1000, vincendo la sua trentatreesima partita consecutiva in questa categoria. Con questa vittoria, ha superato il precedente record stabilito dal tennista serbo, che aveva ottenuto 31 successi di fila. La serie di vittorie di Sinner prosegue senza interruzioni, portando il suo totale di successi in questo livello di tornei a quota 32. Attualmente, il giocatore si concentra sulle prossime sfide, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i propri risultati.

Jannik Sinner ha vinto 32 partite consecutive nei Masters 1000 e ha così superato il record detenuto dal serbo Novak Djokovic, diventando il tennista con il maggior numero di successi di fila in tornei di questo livello. Il fuoriclasse altoatesino ha incominciato il filotto lo scorso 29 ottobre a Parigi, ha alzato al cielo il trofeo nella capitale francese e poi ha proseguito la serie tra Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, riuscendo sempre a festeggiare il titolo. Il primato è stato battuto con l’affermazione conseguita contro il russo Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia: sulla terra rossa di Roma è riuscito a mettere la testa davanti al fenomeno balcanico e a scrivere una pagina di storia di questo sport, entrando ancora di più nel mito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner supera definitivamente il record di vittorie di Djokovic nei Masters 1000. E ne mette un altro nel mirino

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