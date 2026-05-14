Jannik Sinner racconta a Paolo Maldini la regola di mamma Siglinde | Quando è troppo se ne va

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, al Foro Italico, Jannik Sinner ha incontrato Paolo Maldini durante un evento pubblico. Il tennista ha condiviso con l’ex calciatore alcuni ricordi legati alla madre Siglinde, ricordando la sua regola: “Quando è troppo se ne va”. Nel corso della conversazione, Sinner ha anche chiesto a Maldini dettagli sulla finale di Champions League. L’incontro ha suscitato attenzione tra gli spettatori presenti, che hanno assistito a uno scambio di parole tra due figure dello sport italiano.

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A Roma il numero 1 del tennis ha avuto un incontro speciale. Jannik Sinner al Foro Italico ha chiacchierato con Paolo Maldini, al quale ha chiesto della finale di Champions e parlato della mamma Siglinde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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