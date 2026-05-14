Jannik Sinner | Non gioco per i record ma solo per la mia storia personale

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Roma dopo aver battuto nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-4. L’atleta italiano ha dichiarato di non giocare per i record, ma esclusivamente per la propria crescita personale. La partita si è svolta sui campi romani, con Sinner che ha dimostrato solidità e determinazione in entrambe le manches. La semifinale si giocherà nelle prossime ore, portando avanti il percorso nel torneo.

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Jannik Sinner vola in semifinale nell’ ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro regola nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, sconfitto con lo score di 6-2 6-4. Nella consueta intervista in campo a fine incontro, il numero 1 ATP sottolinea l’importanza del recupero fisico in vista della semifinale di domani, senza voler pensare troppo ai record infranti. L’ analisi del match odierno e delle condizioni di gioco: “ Mi è sembrato che ci fosse un po’ di brezza o un po’ di vento, condizioni molto difficili. Rublev è un giocatore molto pericoloso quando gioca al suo livello più alto, è molto difficile batterlo. Mi è sembrato che oggi nessuno dei due abbia giocato al meglio, ma allo stesso tempo le condizioni qui sono molto dure. 🔗 Leggi su Oasport.it

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