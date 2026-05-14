Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Roma dopo aver battuto nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-4. L’atleta italiano ha dichiarato di non giocare per i record, ma esclusivamente per la propria crescita personale. La partita si è svolta sui campi romani, con Sinner che ha dimostrato solidità e determinazione in entrambe le manches. La semifinale si giocherà nelle prossime ore, portando avanti il percorso nel torneo.

Jannik Sinner vola in semifinale nell’ ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro regola nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, sconfitto con lo score di 6-2 6-4. Nella consueta intervista in campo a fine incontro, il numero 1 ATP sottolinea l’importanza del recupero fisico in vista della semifinale di domani, senza voler pensare troppo ai record infranti. L’ analisi del match odierno e delle condizioni di gioco: “ Mi è sembrato che ci fosse un po’ di brezza o un po’ di vento, condizioni molto difficili. Rublev è un giocatore molto pericoloso quando gioca al suo livello più alto, è molto difficile batterlo. Mi è sembrato che oggi nessuno dei due abbia giocato al meglio, ma allo stesso tempo le condizioni qui sono molto dure. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Non gioco per i record, ma solo per la mia storia personale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Jannik Sinner vince a Madrid: “Sarò a Roma? Sto bene, ma è un tour de force… Non gioco per i record”Jannik Sinner prosegue il proprio momento magico: dopo aver trionfato a Indian Wells, Miami e Montecarlo, il fuoriclasse altoatesino ha vinto anche...

Leggi anche: Jannik Sinner entra nella storia con un record straordinario al Miami Open.

Temi più discussi: Jannik Sinner a Roma per la storia: Ma non gioco per i record · Tennis; Jannik Sinner pragmatico: Non gioco per i numeri, ma per migliorare e divertirmi in campo; Sinner trionfa a Madrid: Non gioco per la storia. Oggi a Roma: La verità? Non conosciamo i suoi limiti; Jannik Sinner e il rumore di Roma: il Foro lo acclama, lui alza la voce sugli Slam e Ofner riaffiora dal giardino di casa.

RT @Nerys__: Jannik #Sinner CAMPIONE di Madrid. 6-1; 6-2 in 57’ Quinto Master 1000 di fila! Nona vittoria di sempre nei 1000. 28 titol… x.com

Jannik Sinner: Non gioco per i record, ma solo per la mia storia personaleJannik Sinner vola in semifinale nell'ATP Masters 1000 di Roma: l'azzurro regola nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, ... oasport.it

Jannik Sinner pragmatico: Non gioco per i numeri, ma per migliorare e divertirmi in campoJannik Sinner ha conquistato gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia con una prova di forza impressionante. Sul Centrale del Foro Italico ... oasport.it