James Bond | Amazon conferma che le audizioni per l' erede di Daniel Craig sono in corso

Amazon ha annunciato che le audizioni per trovare l’attore che interpreterà il prossimo agente 007 sono attualmente in corso. Lo studio ha comunicato l’apertura del casting per il nuovo film dedicato alla saga di James Bond, senza fornire ancora dettagli sui candidati o sui tempi di conclusione. Online sono apparsi alcuni nuovi elementi relativi al processo di selezione, ma senza conferme ufficiali sulle scelte o sui criteri adottati. La produzione prosegue senza ulteriori comunicazioni pubbliche.

Lo studio ha annunciato che il casting per il prossimo film dedicato alla storia dell'agente 007 è iniziato e online sono emersi nuovi dettagli. Amazon MGM Studios ha ufficialmente confermato che sono iniziate le audizioni per trovare il prossimo interprete dell'agente 007. Lo studio, per individuare il perfetto erede di Daniel Craig, ha assunto Nina Gold, che si è già occupata di progetti importanti come le serie Il Trono di Spade e The Crown. Il casting per l'iconico ruolo di James Bond Con un comunicato ufficiale, Amazon ha dichiarato: "La ricerca per il prossimo James Bond è in corso. Anche se non abbiamo intenzione di commentare dettagli specifici durante il processo del casting, siamo entusiasti nel condividere più notizie con i fan di 007 . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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