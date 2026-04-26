Secondo alcune indiscrezioni di settore, un nuovo film drammatico ambientato negli anni '40 si prepara a essere girato. La pellicola, ambientata in un carcere, vedrà protagonisti Daniel Craig e Cillian Murphy, mentre il regista Damien Chazelle si appresta a tornare dietro la macchina da presa. La produzione sembra puntare a un racconto intenso e psicologico, ispirato a storie di prigionia.

Stando ai rumor di settore, Damien Chazelle è pronto per un grande ritorno con un dramma psicologico ambientato negli anni '40 all'interno di un carcere, con Daniel Craig e Cillian Murphy. La popolarità del regista non avrebbe potuto essere più alta dopo la vittoria dell'Oscar come miglior regista per La La Land nel 2016, un successo che, seguito da Babylon, uno dei flop al botteghino più famigerati di questo decennio, è andato sprecato. Per Craig, il film segna la continuazione di un' era post-Bond eclettica, dopo l'estro di Knives Out e l'intenso Queer, per Murphy un altro esempio della sua routine basata su film d'autore a medio budget che rappresentano il suo terreno di gioco abituale anche dopo Oppenheimer e l'Oscar come miglior attore.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Daniel Craig e Cillian Murphy sono le stelle di un nuovo dramma carcerario in stile Le ali della libertà

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