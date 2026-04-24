Mare sport e grande cinema | Marea Experience Mercatini di Primavera e beach volley verso il Bellaria Film Festival

A Bellaria Igea Marina il fine settimana del 25 e 26 aprile si presenta ricco di eventi, con iniziative che spaziano dal mare allo sport fino al grande cinema. Tra le attività in programma ci sono il Marea Experience, i Mercatini di Primavera e gare di beach volley, anticipando un maggio che si preannuncia altrettanto vivace. La città si prepara così a offrire un calendario di appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori in un clima di festa e aggregazione.

Bellaria Igea Marina è pronta a immergersi nel weekend del 25 e 26 aprile, già ricco di appuntamenti e ‘antipasto’ di un mese di maggio da non perdere: tra grandi appuntamenti sportivi, eccellenze culturali, manifestazioni all’aperto immerse nel verde dei parchi cittadini, mercatini ed eventi in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinemaA rianimare i patrioti sconfortati per l’assenza di film italiani al Festival di Cannes (12-23 maggio sulla Croisette), si offre poco prima, 6-10... Leggi anche: Roma Film Music Festival 2026: il grande cinema in musica