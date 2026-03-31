Beach Volley Cottafava è d’oro Che vittoria in Messico

Nel torneo di beach volley in Messico, la coppia composta da Samuele Cottafava ha conquistato la medaglia d'oro. La partita si è conclusa con un risultato che ha confermato la loro superiorità sul campo, portando a casa il primo posto nel torneo internazionale. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il giocatore e la sua coppia, che si sono imposti contro gli avversari durante la competizione.

Sta trovando sempre più intesa la coppia composta da Samuele Cottafava, asso modenese del beach volley, e Gianluca Dal Corso, il nuovo compagno di Cottafava da quando Paolo Nicolai ha appeso la canottiera al chiodo e siede sulla panchina col ruolo di direttore tecnico, dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Domenica è infatti arrivato il loro primo successo in una tappa del Beach Pro Tour, nel torneo svoltosi a Nayarit (Messico). Il duo tricolore infatti, ha superato nell’atto finale della manifestazione gli olandesi LuiniImmers con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-17) in 36’ di gioco ed è salito sul gradino più alto del podio di un torneo Pro per la prima volta da quando gioca insieme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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