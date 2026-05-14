Itinerari barocchi a Forlì | guida alla scoperta dei tesori religiosi in centro

Sabato 16 maggio si terrà il secondo appuntamento di una mostra itinerante nel centro storico, dedicata alle opere barocche e ai tesori religiosi della città. La manifestazione coinvolge diversi luoghi del centro, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire dipinti, sculture e arredi sacri risalenti al periodo barocco. La mostra, giunta al suo terzo appuntamento, si inserisce in un percorso che valorizza il patrimonio artistico e culturale della zona. L’evento è aperto al pubblico e si svolge durante il fine settimana.

Sabato 16 maggio è in programma il secondo appuntamento della mostra itinerante nel centro storico Terzo appuntamento della mostra “Protagonisti del Barocco. Itinerari nelle chiese di Forlì”, ciclo di visite guidate nelle chiese del centro storico, promossa dalla Diocesi di Forlì Bertinoro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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