Nel fine settimana si svolgerà l’evento ‘Tesori Aperti’, che coinvolge celebrazioni dedicate alla Madonna dei Fiori e la manifestazione Castrocaro in Fiore. Durante l’iniziativa, saranno aperti luoghi di interesse storico e culturale del territorio, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire aspetti legati alle tradizioni religiose, all’ambiente locale e alla storia della zona. L’appuntamento si svolgerà nel corso di due giorni, con numerose attività e visite guidate.

Il ricchissimo fine settimana dedicato alla Madonna dei Fiori e a Castrocaro in Fiore, offre l’opportunità di conoscere l’anima autentica del territorio, valorizzato non solo nelle sue declinazioni liturgiche e ambientali ma anche storiche e culturali. Domenica torna ‘ Tesori Aperti - Luoghi, Memorie, Identità ’, progetto culturale giunto alla quarta edizione: 12 gioielli del Comune termale e mediceo, solitamente inaccessibili, vengono restituiti al pubblico attraverso "un sistema diffuso di visita che trasforma l’intero borgo in un’autentica narrazione – spiegano alla Welcome room di Castrocaro, evoluzione dello Iat –. Chiese, architetture civili, spazi simbolici e istituzionali diventano tappe di un itinerario costruito non solo sulla fruizione, ma sull’esperienza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend alla scoperta dei ’Tesori Aperti’

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