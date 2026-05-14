Italia viva Giachetti in sciopero della fame

Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, ha iniziato uno sciopero della fame il 5 maggio per protestare contro l’immobilismo della Commissione di Vigilanza Rai. Giachetti ha definito l’organo come sotto “occupazione militare” da parte del centrodestra. La protesta si è concentrata sulla situazione di blocco totale della commissione, considerata da Giachetti un ostacolo alla trasparenza e al funzionamento delle attività di controllo. La questione ha suscitato attenzione e discussioni tra i membri dell’Assemblea.

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Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti è in sciopero della fame dallo scorso 5 maggio per protestare contro lo stallo totale della Commissione di Vigilanza Rai, un organo di garanzia che Giachetti considera ormai sotto “occupazione militare” da parte del cenrtrodestra. Una protesta pannelliana che, al nono giorno di digiuno forzato, entra in una fase critica chiamando direttamente in causa i palazzi della politica e i vertici di Viale Mazzini. Giachetti ha scelto la via della nonviolenza per denunciare tre nodi che bloccano il Servizio Pubblico da quasi due anni: lo stallo della commissione di Vigilanza, ferma da oltre venti mesi, impedisce di fatto ogni forma di controllo parlamentare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giachetti non mangia da giorni, Ranucci "seriamente preoccupato": perché il deputato fa lo sciopero della fameLo sciopero della fame di Roberto Giachetti per sbloccare la Vigilanza Rai ha allarmato Sigfrido Ranucci. Vigilanza Rai, Giachetti in sciopero della fame da 9 giorni a causa dello stallo: “Pronto a nuove proteste”Dopo nove giorni di sciopero della fame, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti denuncia la paralisi della Commissione di Vigilanza e il... Temi più discussi: Giachetti: La paralisi della Vigilanza è una ferita alla democrazia. Perchè ho iniziato lo sciopero della fame; Stallo in vigilanza Rai, Giachetti in sciopero della fame: No a bandiera bianca delle istituzioni; Rai, l’accordo possibile. Simona Agnes sia eletta presidente con i voti di Italia Viva; Roberto Giachetti, al settimo giorno di sciopero della fame per ‘dare corpo’ ai richiami del Presidente Mattarella sulla paralisi della Vigilanza Rai, sarà davanti alla sede della Commissione a San Macuto. Il deputato di Italia Viva, Roberto #Giachetti, da 9 giorni è in sciopero della fame per protestare contro il blocco della Commissione Vigilanza Rai: Siamo di fronte a una condizione di illegalità istituzionale. Non ho nessuna intenzione di arrendermi. ( Rep) @ x.com Stallo in Vigilanza Rai, Roberto Giachetti in sciopero della fame. Ranucci di Report preoccupato per la sua saluteTemo altresì che la mancanza di sensibilità di altri nell’affrontare il tema possa avere conseguenze sulla sua salute ... blitzquotidiano.it Giachetti in sciopero della fame da giorni per lo stallo in commissione di Vigilanza Rai. Ranucci: Preoccupato seriamente per la sua saluteIl parlamentare di Italia Viva prosegue la mobilitazione nonviolenta contro l'immobilismo istituzionale e il mancato controllo pubblico su Viale Mazzini. Dal centrodestra occupazione militare dell’or ... today.it