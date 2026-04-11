Julio Velasco ha annunciato le prime convocazioni della stagione per la nazionale femminile di volley. Sono state selezionate quattordici giocatrici per il primo collegiale dell’anno, che si terrà dal 13 al 17 aprile presso il Centro Pavesi di Milano. Tra le assenze giustificate ci sono diverse giocatrici di rilievo, mentre l’elenco non include alcune delle big del gruppo.

Julio Velasco ha diramato le prime convocazioni della stagione: il CT della Nazionale Italiana di volley femminile ha selezionato quattordici giocatrici per il primo collegiale di questa annata agonistica, che si svolgerà dal 13 al 17 aprile presso il Centro Pavesi di Milano. Inizierà a tutti gli effetti la lunga estate (anche se siamo solo a inizio primavera, è un mero modo di dire) delle Campionesse del Mondo e Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, che saranno poi chiamate ad affrontare la Nations League e gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per i Giochi di Los Angeles 2028. All’appello mancano tutte le big di Conegliano e...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le prime convocate di Julio Velasco: inizia la stagione, Cambi guida le azzurre, assenti giustificate tante big

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