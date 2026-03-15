Conegliano-Novara oggi in tv A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 17.15, al Palaverde di Villorba, si tiene la seconda semifinale di volley femminile tra Prosecco Doc A1 e un'altra squadra. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e sarà visibile anche in streaming. L’incontro fa parte del torneo nazionale di volley femminile della stagione 2026. La sfida si svolge nel contesto dell’evento sportivo di domenica 15 marzo.

Domenica 15 marzo alle 17.15 il Palaverde di Villorba sarà il palcoscenico della seconda semifinale, quella che mette di fronte Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, due delle realtà più prestigiose e vincenti del volley femminile italiano degli ultimi anni. Un confronto che promette spettacolo e intensità, tra due squadre abituate a giocare partite di altissimo livello e protagoniste da tempo ai vertici del movimento. I precedenti stagionali sorridono nettamente alle campionesse d’Italia. Conegliano ha infatti conquistato tutti e tre gli scontri diretti disputati in questa stagione, imponendosi con autorità in... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Conegliano üst üste 19. galibiyetini aldi 3-1 x Bergamo 3-1 x Novara 3-0 x LKS Lodz 3-2 x Chieri 3-0 x Dresdner 3-0 x Bergamo 3-0 x Vallefoglia 3-0 x Novara 3-0 x Scandicci 3-0 x Zeren 3-0 x Macerata 3-0 x LKS Lodz 3-0 x Sc x.com