Italia e ripescaggio Iran non riceve visti da Usa e lancia l’ultimatum
L'Italia rimane in corsa per un possibile ripescaggio ai Mondiali 2026, mentre l'Iran non ha ancora ottenuto i visti necessari dagli Stati Uniti per partecipare alla fase finale del torneo, che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico a partire da giugno. La situazione dei visti coinvolge direttamente la partecipazione delle squadre e potrebbe influenzare le scelte finali delle federazioni coinvolte. La questione dei visti resta aperta e si inserisce in un quadro più ampio di tensioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti.
(Adnkronos) – L'Italia ha ancora speranze di ripescaggio ai Mondiali 2026? Ad oggi, giovedì 14 maggio, l'Iran non ha ancora ricevuto alcun visto dagli Usa per partecipare alla prossima rassegna iridata, in programma a partire dal prossimo giugno in Stati Uniti, Canada e Messico. "Domani o dopodomani avremo un incontro decisivo con la Fifa. Devono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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