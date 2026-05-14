Italia e ripescaggio Iran non riceve visti da Usa e lancia l’ultimatum

L'Italia rimane in corsa per un possibile ripescaggio ai Mondiali 2026, mentre l'Iran non ha ancora ottenuto i visti necessari dagli Stati Uniti per partecipare alla fase finale del torneo, che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico a partire da giugno. La situazione dei visti coinvolge direttamente la partecipazione delle squadre e potrebbe influenzare le scelte finali delle federazioni coinvolte. La questione dei visti resta aperta e si inserisce in un quadro più ampio di tensioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti.

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