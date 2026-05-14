In serata è stata comunicata la nomina del dottor Matteo Guidotti a presidente dell’Istituto Giulio Natta. La notizia è arrivata anche a Castiglione d’Orcia, paese di origine della famiglia di Guidotti. La famiglia, con radici a Rocca d’Orcia, includeva il nonno Ezio, il padre Marino e gli zii Alberto e Giuliana. La nomina è stata resa nota attraverso canali ufficiali.

E’ arrivata in tempo reale anche a Castiglione d’Orcia la notizia del prestigioso incarico assunto dal dottor Matteo Guidotti, la cui famiglia ha origini a Rocca d’Orcia (dove erano nati il nonno Ezio, il babbo Marino, gli zii Alberto e Giuliana). Guidotti, primo ricercatore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" del CNR di Milano, è il primo italiano eletto presidente del Consiglio Scientifico consultivo (SAB) dell’ Organizzazione per la proibizione delle Armi Chimiche (OPCW) con sede all’Aja, nei Paesi Bassi. L’insediamento è avvenuto ufficialmente il 6 maggio scorso. L’organizzazione che ora presiede è l’organismo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Istituto Giulio Natta. Matteo Guidotti eletto presidente

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