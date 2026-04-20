Diocesi di Terni Narni Amelia don Matteo Antonelli eletto amministratore diocesano

Il Collegio dei Consultori della diocesi di Terni Narni Amelia ha nominato don Matteo Antonelli come amministratore diocesano dopo che la sede è rimasta vacante. La decisione è stata presa in conformità con le disposizioni del Codice di Diritto Canonico, in seguito all’insediamento canonico di un nuovo vescovo nella diocesi di Sassari. La nomina riguarda la gestione temporanea degli affari della diocesi fino alla nomina del nuovo vescovo.

A seguito della sede diocesana resasi vacante a motivo della presa di possesso canonico di mons. Francesco Antonio Soddu nella Chiesa di Sassari, il Collegio dei Consultori della diocesi, a norma del Codice di Diritto Canonico, ha eletto Amministratore Diocesano di Terni-Narni-Amelia don Matteo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Saluto del vescovo Soddu alla diocesi di Terni Narni Amelia 12 aprile 2026

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