A Modena è stato avviato un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dedicato alle cefalee, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle patologie attraverso un approccio strutturato. Tra i casi seguiti c’è quello di una donna di 42 anni che da anni soffre di mal di testa frequenti. All’inizio gli attacchi erano rari e controllabili con farmaci assunti quando necessario.

Diagnosi più rapida e cure appropriate grazie ad una rete integrata: si modificano i percorsi di accesso per assicurare prossimità ai cittadini e una presa in carico omogenea su tutto il territorio Anna (nome di fantasia) ha 42 anni e soffre di mal di testa da molti anni. All’inizio gli attacchi erano sporadici, gestibili con farmaci al bisogno. Negli ultimi mesi, però, la frequenza è progressivamente aumentata: il dolore è diventato più ricorrente, spesso presente per diversi giorni al mese, con un impatto crescente sulla vita quotidiana e lavorativa. Anna continua a gestire gli attacchi autonomamente, ma con risultati sempre meno efficaci. Le giornate perse aumentano, così come la difficoltà a mantenere le normali attività. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Task force contro le cefalee, Modena attiva il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

Articoli correlati

Percorso diagnostico terapeutico assistenziale, da strumento clinico a infrastruttura di policyNel governo dei sistemi sanitari contemporanei, il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) non può più essere considerato un semplice...

Malattie croniche del fegato, al Policlinico adottato il percorso diagnostico terapeuticoDefiniti quattro profili assistenziali per garantire anche continuità delle cure e gestione integrata tra territorio e ospedale.