Percorso diagnostico terapeutico assistenziale da strumento clinico a infrastruttura di policy

Il Pdta ha cambiato ruolo a causa dell’evoluzione delle politiche sanitarie e delle esigenze di coordinamento tra servizi. Ora rappresenta una vera e propria infrastruttura strategica, che influenza le decisioni di gestione e programmazione delle risorse. Questa trasformazione si riflette nella sua applicazione quotidiana, che coinvolge diversi attori del sistema sanitario. La sua implementazione richiede now un impegno maggiore per garantire efficienza e qualità assistenziale.

Nel governo dei sistemi sanitari contemporanei, il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) non può più essere considerato un semplice strumento clinico-organizzativo. In un contesto segnato da forte regionalismo sanitario, pressioni crescenti sulla sostenibilità economica e rapida evoluzione dell'innovazione terapeutica e tecnologica, il Pdta si configura sempre più come una vera e propria leva di policy, capace di orientare decisioni pubbliche, investimenti e modelli di servizio. I Pdta sono strumenti di gestione clinica che definiscono, sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle risorse locali, il percorso assistenziale più appropriato per una specifica patologia.