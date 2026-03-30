Eredità Agnelli dopo Pasqua la decisione della Procura di Torino | si va verso la richiesta di rinvio a giudizio di John Elkann

Dopo il periodo pasquale, la Procura di Torino si appresta a decidere se chiedere il rinvio a giudizio di John Elkann, presidente di Stellantis ed Exor. La procura sta portando avanti un’indagine riguardante l’eredità Agnelli e una presunta residenza “fittizia” in Svizzera della vedova di Gianni Agnelli. La decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Dopo Pasqua, la Procura di Torino potrebbe chiedere il rinvio a giudizio del presidente di Stellantis e di Exor, John Elkann, nell’ambito dell’inchiesta penale sull’ eredità Agnelli e sulla presunta residenza “fittizia” in Svizzera della vedova di Gianni Agnelli, Marella Caracciolo. Un’analoga richiesta potrebbe riguardare anche il commercialista di famiglia, Gianluca Ferrero (è presidente della Juventus, non coinvolta nelle indagini) e il notaio torinese Remo Maria Morone. Nei giorni scorsi, infatti, è stato notificato ai tre indagati l’avviso di chiusura delle indagini, secondo quanto previsto dall’articolo 415 bis del codice di Procedura Penale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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