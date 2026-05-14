Israele querela il New York Times | Diffamatorio l’articolo sugli abusi sessuali ai danni dei detenuti palestinesi
Israele ha presentato una querela contro il New York Times in risposta a un articolo che parla di abusi sessuali sui detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. La denuncia si basa sulla presunta natura diffamatoria del testo pubblicato. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, con le autorità israeliane che contestano le affermazioni contenute nell’articolo e hanno deciso di agire legalmente contro il quotidiano statunitense. La vicenda ha suscitato discussioni sul trattamento dei detenuti palestinesi nel sistema carcerario israeliano.
Tel Aviv dichiara guerra anche al New York Times per un articolo che riporta abusi sessuali su detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. “A seguito della pubblicazione di Nicholas Kristof di una delle menzogne più orribili e distorte mai pubblicate contro lo Stato di Israele sulla stampa moderna – si legge in un comunicato del ministero degli Esteri israeliano -, il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro degli Esteri Gideon Sàar hanno ordinato l’avvio di un’azione legale per diffamazione contro il New York Times “. L’articolo “si basa su fonti non verificate legate a reti connesse ad Hamas. La fonte principale è l’ Euro-Med Human Rights Monitor, il cui fondatore Ramy Abdu ha legami documentati con alti dirigenti di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
La contestazione dei tifosi del Torino arriva fino in America: il New York Times dedica un articoloUna contestazione tra i tifosi del torino nei confronti del patron Urbano Cairo ha varcato i confini locali, affermandosi sui principali organi di...
I giochetti del NYT: ieri il rapporto sulle sevizie sessuali (provate) sui palestinesi, oggi quello sulle violenze (non provate) dei palestinesiIl NYT non sa decidere: ieri il rapporto sulle violenze (provate) sui palestinesi, oggi quello sulle violenze (non provate) dei palestinesi Una sola...
Israele ha sfruttato l’Eurovision per ripulire la propria immagine: l’inchiesta del New York TimesDocumenti finanziari, diplomatici in azione e voti sospetti: il New York Times ricostruisce anni di propaganda israeliana all'Eurovision. ilfattoquotidiano.it
Come Israele ha trasformato il palco dell’Eurovision in uno strumento di soft powerUn’inchiesta del New York Times spiega come il Paese governato da Benjamin Netanyahu abbia sfruttato la gara canora europea come strumento di propaganda e consenso internazionale, provocando polemic ... msn.com