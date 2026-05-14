Israele querela il New York Times | Diffamatorio l’articolo sugli abusi sessuali ai danni dei detenuti palestinesi

Israele ha presentato una querela contro il New York Times in risposta a un articolo che parla di abusi sessuali sui detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. La denuncia si basa sulla presunta natura diffamatoria del testo pubblicato. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, con le autorità israeliane che contestano le affermazioni contenute nell’articolo e hanno deciso di agire legalmente contro il quotidiano statunitense. La vicenda ha suscitato discussioni sul trattamento dei detenuti palestinesi nel sistema carcerario israeliano.

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