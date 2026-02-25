La contestazione dei tifosi del Torino arriva fino in America | il New York Times dedica un articolo

Una contestazione tra i tifosi del torino nei confronti del patron Urbano Cairo ha varcato i confini locali, affermandosi sui principali organi di stampa internazionale. L’episodio ha avuto luogo davanti al centro sportivo del club e ha acceso un dibattito sul tema della gestione sportiva e della relazione tra squadra, proprietà e tifoseria. Durante la notte tra lunedì e martedì, un gruppo di tifosi piemontesi ha compiuto una protesta davanti al Filadelfia, posizionando letame ai piedi di via Spalato insieme a uno striscione offensivo diretto contro il proprietario. L’accaduto è stato trattato come un gesto simbolico di forte criticità verso la gestione della società. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

