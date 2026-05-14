Il meccanismo di voto dell’Eurovision Song Contest ha spesso suscitato discussioni, con alcuni paesi che sono stati accusati di aver influenzato le decisioni a proprio vantaggio. In questa edizione, Tel Aviv ha adottato strategie per aumentare la propria influenza sul risultato finale, coinvolgendo diversi metodi di comunicazione e collaborazione tra giurie e pubblico. La trasmissione, che coinvolge numerosi paesi, resta al centro di analisi sulla trasparenza e sulle possibili interferenze politiche.

Roma, 14 maggio 2026 – Come funziona, veramente, il meccanismo di voto dell’ Eurovision Song Contest e come è possibile che gli artisti promossi da Israele – che partecipa dal 1973 – continuino ad arrivare alti in classifica, se non a vincere, prendendo dunque voti, nonostante l’evidente sentimento di ostilità serpeggiante nell’opinione pubblica europea dovuto alla guerra nella Striscia di Gaza e le conseguenze per la popolazione palestinese? Sono due delle domande cui una nuova inchiesta del New York Times ha cercato di rispondere, raccogliendo dati, documenti e interviste che accendono un faro su quasi un decennio di edizioni. Sintetizzando, si potrebbe dire sia una questione di soldi, diplomazia e soft power, ma i contorni della vicenda sono ampi e hanno ricadute più o meno dirette sull’attuale edizione 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele all'Eurovision: così Tel Aviv ha influenzato e usato lo show a proprio vantaggio

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Israele parteciperà all'Eurovision 2026 e quattro Paesi boicottano | The Essential

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