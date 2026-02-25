Modi a Tel Aviv Così l’India rilancia la cooperazione bilaterale con Israele

A nove anni dalla sua prima visita, Narendra Modi torna in Israele per una missione che prevede la firma di nuovi accordi e un rilancio della cooperazione bilaterale. La visita avviene mentre Israele attraversa una fase di isolamento diplomatico. In questo contesto, la presenza del premier indiano assume un rilievo particolare: pochi leader del Sud Globale hanno scelto di recarsi a Tel Aviv negli ultimi tempi, e nessuno tra i Brics. Il viaggio di Modi segnala un pragmatismo diplomatico: l’India tende a separare i dossier e a muoversi per interessi, dentro uno scenario globale in trasformazione. Israele e India: una partnership strategica. La relazione tra India e Israele è cresciuta progressivamente da quando Narendra Modi, nel 2017, fu il primo ministro indiano a visitare Tel Aviv, segnando una svolta nel livello di cooperazione bilaterale. 🔗 Leggi su Formiche.net

