Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Terni, in collaborazione con il personale del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), hanno effettuato controlli straordinari sul territorio provinciale, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Lavoro nero e mancata sicurezza: sospese attività e sanzioni per 70 mila euroNuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pordenone, che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul...

Temi più discussi: Foggia, sospesa attività imprenditoriale con il 100% dei lavoratori in nero - FoggiaToday; Pagati in contanti e a chiamata: scoperti 60 lavoratori in nero nel ristorante, due sono minori; Lavoro in nero a Terni e Orvieto: sospesa un’impresa e circa diecimila euro di sanzioni; Blitz a Pomezia: 60 lavoratori in nero in un ristorante, c’erano anche due minori.

Lavoro nero e sicurezza alimentare: ‘blitz’ nell’AgrigentinoL’attività di indagine, condotta dalle Fiamme Gialle avrebbe accertato la presenza di 8 lavoratori in nero. Al titolare dell’azienda è stata comminata una maxi-sanzione prevista, nella misura massima, ... livesicilia.it

Palermo, lavoro nero e igiene alimentare a rischio in un ristorante: sequestro e sanzioniI militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Porto Empedocle hanno accertato la presenza di oltre il 60% di lavoratori non regolarmente contrattualizzati, nonché la mancata tr ... strettoweb.com

Controlli in un cantiere edile, violazioni sulla sicurezza e lavoro in nero: denunce e sanzioni #Cronaca #Cantiere #controlli #denunce #edilizia #lavoro #sicurezza - facebook.com facebook

Lotta al lavoro nero, in Toscana 16mila aziende ispezionate: irregolarità oltre il 70% - Il Giunco x.com