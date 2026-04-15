Lite in strada e ubriachezza molesta | scattano denunce e sanzioni

Durante i controlli di routine nel territorio, la polizia ha denunciato un uomo italiano per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Ferrara. Inoltre, sono state emesse sanzioni e denunce a seguito di una lite in strada e di comportamenti molesti dovuti all’assunzione di alcool. Le autorità continuano a monitorare e intervenire per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Nell’ambito della più ampia e quotidiana attività di controllo del territorio, la polizia di stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano per aver violato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNel primo pomeriggio di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Sale scommesse nel mirino: scattano denunce e sanzioniTempo di lettura: < 1 minutoProsegue con decisione l’azione di contrasto alle forme di illegalità che incidono sull’ordine pubblico, sulla sicurezza... Aggredisce i poliziotti che lo stanno multando per ubriachezza molestaSerata movimentata sabato scorso in piazza Cavour a Verbania, dove gli agenti sono intervenuti per controllare un uomo che barcollava in evidente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lite colpi di mannaia in strada a Sondrio: 30enne arrestato per tentato omicidio; Massacrato con una mazza da golf e un’ascia dopo lite nel traffico: tre arresti per tentato omicidio al Quartaccio; Gelosie e fidanzati contesi, la lite sui social finisce in una rissa per strada: 6 donne denunciate; Palermo, violenta rissa in strada dopo la lite sui social: sei donne denunciate. Manerbio: accesa lite tra giovani in strada, tre i denunciatiManerbio: accesa lite tra giovani in strada, tre i denunciati per rissa e lesioni aggravate. L'allarme questa mattina. primabrescia.it Prima la lite in strada, poi calci e gomitate ai carabinieri: arrestatoNel fine settimana i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato a Fornaci di Barga un uomo di origini egiziane per i ... giornaledibarga.it Ci sarebbe una cassa bluetooth contesa alla base della lite sfociata in accoltellamento, avvenuto ieri pomeriggio a Sambuceto, nel comune di San Giovanni Teatino. Un 18enne e un 19enne si sarebbero dati appuntamento in strada per chiarirsi, ma poi il 18e - facebook.com facebook Cerignola, 57enne gambizzato nel quartiere Torricelli dopo una lite: ferito, è in ospedale x.com