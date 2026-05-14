Ispezione dei Nas in un bar del distretto ceramico cucina sporca e niente trappole per topi
I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno effettuato un'ispezione in un bar del distretto ceramico. Durante il controllo, hanno riscontrato che la cucina era lasciata in condizioni di scarsa igiene e non erano presenti trappole per topi. L'intervento si inserisce nelle attività di verifica per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare e l'igiene dei locali pubblici.
Continua l'attività dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma a tutela della salute pubblica, per verificare il corretto rispetto delle normative in materia di igiene e di sicurezza alimentare. Questa recente ondata di ispezioni a tappeto ha fatto tappa anche sul nostro.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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