Ispezione dei Nas in un bar del distretto ceramico cucina sporca e niente trappole per topi

I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno effettuato un'ispezione in un bar del distretto ceramico. Durante il controllo, hanno riscontrato che la cucina era lasciata in condizioni di scarsa igiene e non erano presenti trappole per topi. L'intervento si inserisce nelle attività di verifica per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare e l'igiene dei locali pubblici.

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