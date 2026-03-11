I Nas di Parma hanno chiuso un ristorante dopo aver riscontrato in cucina la presenza di insetti, muffa e topi. Durante le ispezioni, sono stati trovati diversi problemi igienico-sanitari che hanno portato alla sospensione dell’attività. Le autorità hanno sequestrato alimenti e attrezzature per garantire la sicurezza alimentare. La decisione è stata presa per tutelare la salute dei clienti e dei dipendenti.

Parma, 11 marzo 2026 – Gravi carenze igienico-sanitarie in un ristorante di Parma: i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) l’hanno così chiuso, disponendo la sospensione dell’attività dopo un’ispezione che ha fatto emergere diverse criticità nei locali destinati alla preparazione e alla conservazione degli alimenti. Il controllo è stato effettuato dai militari del Nas di Parma nell’ambito delle attività di vigilanza a tutela della salute pubblica. Durante l’ispezione sono state riscontrate condizioni ritenute incompatibili con la prosecuzione dell’attività di ristorazione. Blatte ed escrementi di topo in cucina. In particolare, all’interno della cucina è stata accertata la presenza di agenti infestanti striscianti, con il ritrovamento di blatte vive e di escrementi riconducibili a roditori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insetti striscianti, muffa e topi nella cucina del ristorante: i Nas chiudono l’attività a Parma

