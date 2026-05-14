Isernia il sindaco in tenda | ‘Le parole di Mattarella danno speranza

Il sindaco di Isernia ha deciso di vivere in tenda per evidenziare le difficoltà della città e attirare l’attenzione sulla situazione locale. Recentemente, il presidente della Repubblica ha fatto dichiarazioni che alcuni interpretano come un segnale di speranza per il territorio. Nel frattempo, si discute di come i tagli previsti dal Piano Organizzativo possano incidere sul servizio sanitario cittadino. La sanità molisana è sotto commissariamento da 17 anni, senza che siano state trovate soluzioni definitive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzeranno i tagli del Piano Organizzativo la sanità di Isernia?. Perché il commissariamento della sanità molisana dura da ben 17 anni?. Chi dovrà decidere se le parole di Mattarella diventeranno realtà?. Quali rischi corrono i cittadini del Veneziale con i nuovi tagli?.? In Breve Sindacato in tenda davanti all'ospedale Veneziale dal 26 dicembre scorso.. Sanità molisana in commissariamento da ben 17 anni per debito regionale.. Tagli previsti dal Piano Organizzativo Territoriale per il periodo 2026-2028.. Rischio chiusura presidi locali per le comunità dei borghi limitrofi.. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, il sindaco in tenda: ‘Le parole di Mattarella danno speranza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Isernia, il sindaco in tenda: 4 mesi di protesta per la sanità? Cosa sapere Il sindaco di Isernia occupa una tenda davanti al Veneziale dal 26 dicembre. Due mesi in tenda contro la smobilitazione dell’ospedale di IserniaIl Veneziale è l’unica struttura sanitaria della zona, punto di riferimento per circa 80mila persone in un territorio dove la popolazione è sempre... Temi più discussi: Visita dell’ambasciatore della Repubblica Federale del Brasile; Muro contro i tagli alla sanità: il Consiglio comunale di Isernia pronto alla battaglia legale (VIDEO); Isernia prepara il ricorso sul POS Molise: il nodo Veneziale passa alla fase legale; Sanità, studenti in piazza contro il taglio del Punto nascita. EDILIZIA SORTINO S.R.L.S. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il sindaco di Isernia e le notti in tenda per salvare l'ospedaleDalla scorsa notte Piero Castrataro, sindaco di Isernia, ha deciso di dormire in una piccola tenda sistemata proprio davanti all’ingresso del Veneziale, l’ospedale della città molisana che negli ... avvenire.it Il capodanno in tenda del Sindaco di Isernia rappresenta la battaglia di tutte le aree interne del nostro PaeseIl Sindaco di Isernia Pietro Castrataro passerà anche l’ultimo dell’anno in tenda, davanti all’ospedale di Isernia. Il Sindaco ha scelto una forma di protesta molto forte per chiedere alla Regione ... partitodemocratico.it