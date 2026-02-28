Il sindaco di Isernia ha deciso di proseguire le proteste e ha occupato una tenda davanti all’ospedale locale, dove rimarrà per due mesi. La sua azione mira a chiedere garanzie sulla futura gestione della struttura sanitaria. La protesta si inserisce in un contesto di preoccupazione per la possibile smobilitazione dell’ospedale, situazione che ha portato l’amministratore locale a manifestare pubblicamente il proprio dissenso.

Il Veneziale è l’unica struttura sanitaria della zona, punto di riferimento per circa 80mila persone in un territorio dove la popolazione è sempre più anziana e i servizi di assistenza sono pochi. In Molise la sanità è commissariata da 17 anni soprattutto a causa della pessima gestione economica: finora sono stati accumulati 500 milioni di euro di debiti, che nonostante il blocco degli investimenti faticano a diminuire perché in Molise abitano poche persone e mantenere i servizi sanitari costa molto. Il sindaco Castrataro protesta in particolare per il rischio sempre più concreto che chiudano il reparto di emodinamica e il punto nascite. Da settimane i sindaci aspettavano la pubblicazione del cosiddetto piano operativo 2026-2028 studiato dai commissari per far quadrare i conti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Due mesi in tenda contro la smobilitazione dell’ospedale di Isernia

Leggi anche: Isernia: sindaco contro tagli a ospedale, da stanotte dormirà in tenda davanti al Veneziale

Leggi anche: Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all’ospedale per protesta contro i tagli. L’azienda sanitaria: “Azione strumentale”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Due mesi.

Discussioni sull' argomento ll sindaco di Isernia: Io, in tenda da due mesi. Resisto per difendere il mio ospedale; LA TENDA NON SI SMONTA: 2 MESI DAVANTI ALL' OSPEDALE, SINDACO ISERNIA CONTINUA LOTTA CONTRO TAGLI; Sanità, Castrataro: La battaglia non è finita; La coppia morta in tenda: Era stato offerto un alloggio.

Sindaco di Isernia lotta per la sanità pubblica, 'la tenda non si smonta'Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, taglia il traguardo dei due mesi in tenda davanti all'ospedale 'Veneziale' per dire basta ai tagli alla sanità pubblica del Molise e alla sanità commissariata ... ansa.it

Pescara. Approvato il bilancio dopo due mesi Dopo due mesi di discussione, nella giornata di ieri, a Pescara, è stato approvato il Bilancio dal Consiglio Comunale. Previsti, tra le varie voci, 20 milioni per il Sociale. - facebook.com facebook

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli x.com