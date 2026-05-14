isernia francobollo speciale stop al cyberbullismo

A Isernia è stato emesso un francobollo speciale con l’obiettivo di sensibilizzare contro il cyberbullismo. Per promuovere questo messaggio, sono stati coinvolti gli studenti, che hanno partecipato a iniziative per approfondire il rispetto delle norme online. Il francobollo sarà distribuito nelle scuole e nei servizi postali della zona, con l’intento di attirare l’attenzione sulla problematica e stimolare la riflessione tra i giovani.

? Punti chiave Come può un vecchio francobollo fermare la violenza digitale?. Chi ha coinvolto gli studenti per spiegare il rispetto delle regole?. Perché il sindaco ha parlato di cartellino rosso contro il bullismo?. Cosa significa usare un annullo postale per educare i giovani?.? In Breve L'arbitro Andrea De Marco ha collegato regole sportive e convivenza civile a Isernia.. L'evento si è svolto dalle ore 10:00 alle 13:00 presso Palazzo San Francesco.. L'Ambito Territoriale Sociale Alto Molise ha garantito il supporto istituzionale all'iniziativa.. Il francobollo specifico era stato emesso precedentemente il 7 febbraio.. Mercoledì 11 maggio...🔗 Leggi su Ameve.eu

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