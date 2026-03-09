La polizia di Acireale ha incontrato gli studenti dell’istituto San Giovanni Bosco a Giarre per parlare dei rischi legati al mondo digitale, come i deep fake e il cyberbullismo. Durante l’incontro sono stati spiegati i pericoli derivanti dall’uso improprio di internet e delle tecnologie online, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti da adottare.

La polizia di Acireale ha incontrato gli studenti dell’istituto San Giovanni Bosco a Giarre per affrontare i rischi digitali. L’incontro si è svolto nel plesso Monsignor Alessi sotto la direzione della dirigente Maria Cettina Maccarrone. L’obiettivo era formare una rete sinergica tra scuola, famiglie e forze dell’ordine contro il cyberbullismo. La lezione, tenuta dal commissario capo Simona Foscolo, ha messo in luce le trappole dei social network e i pericoli delle immagini manipolate. I meccanismi dell’inganno digitale. Il commissario capo Simona Foscolo ha guidato il dialogo con gli alunni del plesso Monsignor Alessi. La discussione si è concentrata sulla necessità di non condividere dati personali sui social network. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polizia e scuola: stop ai deep fake e al cyberbullismo

Progetto educativo-formativo “Stop al bullismo e al cyberbullismo”: Comune di Monteiasi, scuola e Arma dei Carabinieri insieme per la legalità e il rispettoIl bullismo e il cyberbullismo rappresentano oggi una delle sfide sociali più insidiose per le nuove generazioni.

Bullismo e cyberbullismo, confronto tra scuola e Polizia di Stato a CerviaUn’aula magna con numerosi presenti per l’incontro con Polizia di Stato e Locale.

Poor Girl Cure Stranger’s Stomach Ache With Congee,Turn Out He's Powerful CEO,Marry&Spoil Her

Approfondimenti e contenuti su Polizia e scuola stop ai deep fake e al....

Temi più discussi: Stop bullismo, a Spello 120 studenti a confronto con la Polizia; Legalità nelle scuole: la Polizia di Stato incontra gli alunni della Primaria Colombo; Scuola Ferrovia e Stop vandalismo, la Primaria di Amaroni - IC Squillace a lezione di treno; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti.

Slot vicino a scuola e parrocchia: il Tar Lazio conferma stop ad un’attività a Fiumicino per mancato rispetto distanziometroIl TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensione urgente presentata da un locale che era stato chiuso per non aver rispettato il distanziometro regionale. agimeg.it

Maestra sospesa a Bitonto: stop di 6 mesi per presunti maltrattamenti a scuolaBitonto, maestra sospesa per sei mesi: misura cautelare interdittiva dopo indagini della Polizia su presunti maltrattamenti in una scuola dell’infanzia. pugliapress.org

Sciame di meteoriti, danneggiate delle case in Germania IL VIDEO DA X Nella Renania-Palatinato, non risultano feriti. La polizia: "Non sussiste pericolo" #ANSA x.com

LE RUBA I SOLDI, LO FA ARRESTARE In stazione dei treni le urla della turista fanno scattare l'arresto. #venezia #furto #ladro #polizia #arresto - facebook.com facebook