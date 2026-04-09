Santa Maria dell' Agnena ' francobollo' speciale in occasione del centenario

Sabato 11 aprile si terrà a Vitulazio una celebrazione per il centenario dell’incoronazione dell’effigie di Santa Maria dell’Agnena. In occasione dell’evento, verrà emesso un francobollo speciale per commemorare questa ricorrenza. La manifestazione coinvolge la comunità locale e rappresenta un momento di ricordo e tradizione legato alla figura della Santa. La giornata prevede diverse attività e iniziative incentrate sul centenario.

Un ‘francobollo’ speciale in occasione della manifestazione del ‘Centenario dell’Incoronazione dell’effigie di Santa Maria Dell’Agnena', in programma a Vitulazio, sabato 11 aprile.E' l'iniziativa messa in campo da Poste Italiane che attiverà un servizio filatelicotemporaneo con bollo speciale. 🔗 Leggi su Casertanews.it Burberry’s lancia una collezione speciale per la regina Elisabetta in occasione del suo centenarioLa regina Elisabetta, anche dopo la sua scomparsa, continua ad influenzare la Gran Bretagna anche nel settore della moda. Il Santa Maria della Scala in festa. Serata speciale prima dell’eventoOltre trecento visitatori per l’apertura speciale del Santa Maria della Scala, in occasione di Museum in Motion, con set live degli studenti di Siena...