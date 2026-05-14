Durante un controllo a Isernia, i militari hanno fermato un veicolo e hanno scoperto a bordo circa 5 chili di marijuana. Gli investigatori hanno trovato gli involucri nascosti in vari punti dell’auto, ma non sono stati resi noti i dettagli su come il conducente li occultasse. Durante la verifica, sono emersi elementi che hanno portato i militari a sospettare, anche se non sono stati specificati i particolari che li hanno messi in allerta. La sostanza avrebbe potuto essere destinata a circa 44.000 dosi di droga.

? Domande chiave Come faceva il conducente a nascondere gli involucri nel veicolo?. Quali dettagli hanno fatto sospettare i militari durante il controllo?. Perché i trafficanti scelgono proprio i mezzi a noleggio?. Quanto guadagno reale avrebbe generato quel carico di marijuana?.? In Breve Sostanza con THC al 22% per oltre 44.000 dosi medie.. Guadagni stimati tra 60.000 e 95.000 euro sul mercato illegale.. Sequestrati 11 involucri sottovuoto all'interno di un veicolo a noleggio.. Modus operandi identico a un precedente trasporto illegale avvenuto pochi giorni fa.. La Guardia di Finanza di Isernia ha intercettato alle porte della città un carico di marijuana da 5,350 chilogrammi, portando all’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, fermato con 5 kg di marijuana: oltre 44.000 dosi da spacciare

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