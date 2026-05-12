Isernia | fermato un 58enne con 1 kg di hashish sulla Statale 85

Durante un controllo di routine sulla strada statale 85, un'auto è stata fermata e sottoposta a verifica. A bordo, i carabinieri hanno trovato un chilo di hashish nascosto nel veicolo. Il 58enne alla guida è stato arrestato e portato in caserma. Il valore di mercato stimato di quella quantità di droga si aggira tra diverse migliaia di euro. La scoperta è avvenuta grazie a un controllo di routine che ha permesso di identificare il carico di sostanza stupefacente.

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? Punti chiave Come ha fatto un controllo di routine a svelare il carico?. Quanto profitto avrebbe generato quel carico di hashish sul mercato?. Perché il conducente romano è stato fermato proprio sulla Statale 85?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per l'uomo arrestato in flagranza?.? In Breve Sequestrati 1,030 kg di hashish e 0,50 grammi di cocaina sulla Statale 85.. Il carico avrebbe generato un profitto illecito di circa 15.000 euro sul mercato.. L'arresto avvenuto il 6 maggio ha portato l'indagato in arresti domiciliari.. L'operazione dei Carabinieri di Isernia mira a contrastare i flussi Roma-Molise.. Un uomo di 58 anni residente a...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia: fermato un 58enne con 1 kg di hashish sulla Statale 85 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Isernia, maxi sequestro sulla Statale 85: 56mila dosi di droga fermate? Cosa sapere Guardia di Finanza arresta uomo sulla Statale 85 con 7,430 chili di marijuana. Fermato sulla statale con 20 chili di hashish nel bagagliaio: patteggia la penaBRINDISI - Era stato fermato sulla strada statale 7 mentre trasportava 20 chili, lordi, di hashish, suddivisi in 200 panetti.