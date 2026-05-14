Iseo un cielo da favola | spunta il doppio arcobaleno dopo i temporali

Questa sera, giovedì 14 maggio, il cielo sopra Iseo si è aperto con un fenomeno insolito: si è formato un doppio arcobaleno dopo i temporali e le grandinate che hanno colpito l’area. Lo spettacolo è stato visibile sul Sebino e nella zona della Franciacorta, offrendo uno scenario raro e suggestivo ai presenti. L’evento si è verificato nel contesto di condizioni meteorologiche improvvise, che hanno portato a un temporale fuori stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Iseo, 14 maggio 2026 – Eccezionale spettacolo questa sera, giovedì 14 maggio, sul Sebino e in Franciacorta, dopo una serie di temporali e grandinate fuori stagione. Attorno alle 19, difatti, il sole ha fatto brevemente capolino tra le nubi che per tutto il giorno si sono rincorse, spinte dai venti. Per alcuni minuti sopra Iseo e sulle acque del lago a cui la cittadina dà il nome è apparso un arcobaleno completo, una strisciata variopinta a cui poco dopo se ne è aggiunta una seconda. A rendere ancor più poetica e magica l'atmosfera è stata la luce che ha investito d’improvviso la riva del lago, andando a illuminare tutto l'abitato di Iseo. In lontananza, a una quindicina di chilometri, ma ben visibile a chi si affacciasse alle finestre o si trovasse a passeggiare sul lungolago, intanto, il Monte Guglielmo si è mostrato innevato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iseo, un cielo da favola: spunta il doppio arcobaleno dopo i temporali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nuvole arcobaleno in cielo avvistate a Mondello e Aspra Leggi anche: Nuvola arcobaleno, ecco cosa è successo nel cielo di Mondello: le foto scattate dai bagnanti Temi più discussi: Un borgo mignon, un parco UNESCO e un cielo stellato da brividi: il Lago Moro in Valle Camonica; MaroneNarramondo: Un Incontro di Culture sulle Rive del Lago d’Iseo; Senza tempo - tra lago e cielo; Grandinata sul lago d'Iseo, chicchi grossi come noci. #nonStaBeneChe - Results on X | Live Posts & Updates x.com Iseo, un cielo da favola: spunta il doppio arcobaleno dopo i temporaliIseo, 14 maggio 2026 – Eccezionale spettacolo questa sera, giovedì 14 maggio, sul Sebino e in Franciacorta, dopo una serie di temporali e grandinate fuori stagione. Attorno alle 19, difatti, il sole ... ilgiorno.it Meteo Provaglio D'Iseo OggiA Provaglio d'Iseo oggi sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima 12°C, massima 20°C. Nel dettaglio: nubi sparse di passaggio al mattino e al pomeriggio, cielo poco n ... ilmeteo.it