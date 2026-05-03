Nuvole arcobaleno in cielo avvistate a Mondello e Aspra

Nel cielo tra Mondello e Aspra si sono notate diverse nuvole con colori arcobaleno. Bagnanti e velisti hanno riferito di aver visto arcobaleni orizzontali, che si sono formati in modo insolito. Le formazioni sono state osservate durante le ore diurne e sono state segnalate da più testimoni lungo la costa. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla loro origine, ma le immagini sono state condivise sui social network.

Avvistate varie "nuvole arcobaleno" nel cielo da Mondello ad Aspra. Bagnanti e velisti hanno segnalato la formazione di anomali arcobaleni orizzontali nel cielo. Si tratta di nubi iridescenti: una nube alta (dunque fredda) composta da piccolissimi cristalli di ghiaccio, capaci di scomporre la.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Borgomanero, nido Arcobaleno: al nido Arcobaleno l'ora extra del pomeriggio raddoppia i posti e diventa gratuitaL'amministrazione comunale di Borgomanero ha confermato il potenziamento del servizio di prolungamento orario presso l'asilo nido comunale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Nuvole arcobaleno in cielo avvistate a Mondello e AspraAvvistate varie nuvole arcobaleno nel cielo da Mondello ad Aspra. Bagnanti e velisti hanno segnalato la formazione di anomali arcobaleni orizzontali nel cielo. Si tratta di nubi iridescenti: una nub ... palermotoday.it La magia di Natale in Lombardia: una nuvola arcobaleno appare nel cielo leccheseNel pomeriggio di ieri, venerdì 22 dicembre, a Lecco è apparsa una nuvola arcobaleno. Un fenomeno ottico-atmosferico naturale che ha lasciato senza fiato molti cittadini. E, infatti, molti lecchesi ... fanpage.it