Iseo | meraviglia sul lago spunta il doppio arcobaleno
Dopo temporali e grandinate, il cielo sopra il lago si è riempito di due arcobaleni. Lo spettacolo è durato alcuni istanti e ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto. Le immagini sono state riprese da una testimone presente al momento. Non ci sono stati altri eventi collegati all’episodio, che si è verificato nel pomeriggio. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a cause o conseguenze legate a questa manifestazione naturale.
Spettacolo dopo temporali e grandinate: due archi colorati sono spuntati nel cielo sopra il lago (riprese Milla Prandelli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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