In vista della primavera, è stata potenziata la navigazione sul Lago d’Iseo. È stato inoltre lanciato un nuovo sito web, più semplice da consultare e con informazioni aggiornate. Il sito fornisce dettagli sugli orari dei battelli e sui servizi di trasporto pubblico disponibili sul lago, rendendo più facile pianificare gli spostamenti per chi si vuole spostare via mare o terra.

Un sito più chiaro e più facile da consultare e che, soprattutto, consente di capire quali sono gli orari utili per muoversi in battello, tramite il trasporto pubblico, sul lago d’Iseo. A pubblicare i nuovi spazi web, nei giorni scorsi, è stata la Società Navigazione lago d’Iseo. “Il nuovo sito rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione dei servizi della Navigazione Lago d’Iseo – spiega il presidente dell’ente Paolo Bertazzoli –. Il nostro obiettivo è offrire a cittadini, pendolari e turisti uno strumento semplice e immediato per informarsi, pianificare il viaggio e muoversi sul lago con maggiore facilità. Allo stesso tempo abbiamo voluto creare uno spazio che valorizzi il territorio del Sebino e i suoi borghi, contribuendo a promuovere il lago come destinazione di grande interesse turistico”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È primavera, potenziata la navigazione sul Lago d’Iseo. E il nuovo sito è più chiaro e completo

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