Isabella Rossellini | Se non dovessi più lavorare come attrice perché ci sono le rughe? Pazienza ho altre soluzioni Ho una fattoria e mille motivi che rendono la vita bellissima

Isabella Rossellini, attrice di 73 anni, ha dichiarato che se dovesse smettere di recitare a causa delle rughe, accetterebbe la decisione senza problemi, perché ha altre passioni come gestire una fattoria e affronta la vita con entusiasmo. Attualmente partecipa alla serie distopica The Beauty, creata da Ryan Murphy, dove interpreta un ruolo ancora da definire.

Un ruolo che sembra giocare con lo sguardo ironico che Isabella Rossellini ha sempre mantenuto sull’industria dell’immagine. Per costruire il personaggio, «abbiamo lavorato sull’aspetto fisico, passato ore a creare questa alta moda assurda», ha raccontato a Repubblica. «Un giorno ho detto a Ryan: non è che mi hai presa perché ho qualcosa in comune con questo personaggio così eccessivo? È vero che vengo dalla moda, ma non mi sono fatta alcuna plastica, sono anche contadina. Ma la bravura del regista è scegliere gli attori e anche se ti camuffi dietro pose e costumi emerge sempre una parte di te. Resto convinta che mi abbia un po’ presa in giro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Isabella Rossellini: Robert Redford e i miei cortometraggi

