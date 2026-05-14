Il presidente di un paese occidentale ha riferito che il leader cinese ha manifestato la volontà di aiutare nel processo di raggiungimento di un accordo con l’Iran. Durante un intervento pubblico, il presidente ha citato le parole di Xi Jinping, che avrebbe espresso il desiderio di contribuire e messo a disposizione la propria influenza. La dichiarazione è avvenuta in un momento di tensione internazionale, con un focus sulle relazioni tra la Cina, l’Iran e gli Stati Uniti.

In Iran “il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un accordo. E si è offerto. Ha detto: ‘Se posso essere d’aiuto in qualche modo, mi piacerebbe esserlo’”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista a Fox News. Trump ha aggiunto: “Gli piacerebbe vedere lo Stretto di Hormuz aperto”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Xi Jinping ci ha offerto il suo aiuto"

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