Iran la guerra in diretta intelligence USA | Teheran ha ancora forti capacità militari in corso a Pechino il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump

Le ultime notizie sulla crisi tra Iran e Stati Uniti segnalano che le capacità militari di Teheran restano forti, secondo le fonti dell'intelligence americana. Nel frattempo, si tiene a Pechino un vertice tra il presidente cinese e l'ex-presidente statunitense, senza ulteriori dettagli pubblicati sui temi trattati. La situazione nel Golfo Persico rimane tesa, con sviluppi che continuano ad arrivare in tempo reale.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale, l'intelligence USA: "Teheran ha ancora forti capacità militari". A Pechino il vertice Xi-Trump, Rubio: "La Cina ha interesse a riaprire Hormuz".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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